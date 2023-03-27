Пьяный новосибирец подрался с полицейскими в магазине

Сибиряк сильно толкнул одного из полицейских. Фото:«Типичный Ленинский | Новосибирск»

В одном из новосибирских магазинов недалеко от Монумента Славы пьяный мужчина накинулся на двух сотрудников полиции. Произошло ЧП вечером 27 марта. Информация о нем появилась в паблике ВКонтакте «Типичный Ленинский | Новосибирск».

Полицейских вызвали, чтобы утихомирить дебошира, но тот оказал сопротивление. Сначала сибиряк только матерился, но, когда его попытались задержать, сильно толкнул одного из правоохранителей. В дело тут же вступил второй, и уже вдвоем они попыталась скрутить сибиряка.

Мужчина сопротивлялся и продолжал материться. Полицейским пришлось использовать дубинки, чтобы хоть как-то утихомирить его.

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