Видео задержания мужчины, устроившего стрельбу из окна жилого дома под Новосибирском, показали в соцсетях

Мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Момент задержания мужчины, который устроил стрельбу из окна жилого дома в поселке Октябрьский Мошковского района, сняли на видео. Напомним, ЧП произошло во вторник, 28 марта.

Ролик появился в телеграм-канале «Рен ТВ». Как видно на записи, у дома стоят полицейские машины. Несколько мужчин подвели стрелка к авто и попытались посадить в салон. Однако тот не спешил сдаваться и всячески препятствовал закрытию дверей.

− Все, упаковали. Долго они его брали, − прокомментировала автор видео.

Напомним, инцидент произошел на улице Рассветной. Местный житель палил из окна многоквартирного дома. По предварительной информации, никто не пострадал.

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