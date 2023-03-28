В Новосибирской области мужчина устроил стрельбу из окна многоквартирного дома

Стрелка задержали полицейские. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во вторник, 28 марта, в поселке Октябрьский Мошковского района произошло ЧП. Там мужчина устроил стрельбу из огнестрельного оружия.

Как сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком», инцидент произошел на улице Рассветной. Местный житель палил из окна многоквартирного дома.

− Очевидцы вызвали на место ЧП полицию. Стрелок задержан, у него изъяли огнестрельное оружие, − отметили в публикации.

Информации о пострадавших нет. КП-Новосибирск обратилась за комментарием в ГУ МВД России по НСО. Однако на момент публикации информацию еще не предоставили.

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