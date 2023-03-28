Аппарат ИВЛ за 620 тысяч рублей передали в зону СВО из Новосибирской области

«Народный фронт» передал аппарат ИВЛ. Фото: кадр из видео.
Фонд «Народный фронт» из Новосибирской области передал полевому госпиталю в зоне СВО портативный аппарат для искусственной вентиляции легких. Его цена составляет 620 тысяч рублей.
— Эта маленькая коробочка станет бесценной после первой же спасенной жизни. Аппарат был закуплен из средств регионального счета Фонда «Народный фронт. Все для победы!», который пополняют неравнодушные новосибирцы, — сообщил фонд в своей группе «Вконтакте».
Ранее новосибирские общественники передавали раненым костыли и трости.
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