Аппарат ИВЛ за 620 тысяч рублей передали в зону СВО из Новосибирской области

«Народный фронт» передал аппарат ИВЛ. Фото: кадр из видео.

Фонд «Народный фронт» из Новосибирской области передал полевому госпиталю в зоне СВО портативный аппарат для искусственной вентиляции легких. Его цена составляет 620 тысяч рублей.

— Эта маленькая коробочка станет бесценной после первой же спасенной жизни. Аппарат был закуплен из средств регионального счета Фонда «Народный фронт. Все для победы!», который пополняют неравнодушные новосибирцы, — сообщил фонд в своей группе «Вконтакте».

Ранее новосибирские общественники передавали раненым костыли и трости.

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