Новосибирские общественники передали раненым участникам СВО костыли и трости

Общественники передали раненым бойцам костыли. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Члены движения «Народной фонт» передали раненым бойцам, проходящим лечение в новосибирском госпитале, костыли, трости и другие вещи, которые могут помочь в скорейшем выздоровлении военнослужащих.

— Мы отвезли костыли и трости, бинты, постельное белье, матрасы, одноразовые пеленки, подгузники, моче- и калоприемники, косынки для подвязывания конечностей, — сообщили в «Народном фронте».

Медпомощь общественники отвозили в госпиталь уже второй раз за эту неделю. По их словам, сибиряки охотно несут все, что поможет бойцам скорее встать на ноги.

Также в «Народном фронте» отметили, что помогают не только стационарным, но и полевым госпиталям.

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