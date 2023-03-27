В Новосибирске против мужчины, выстрелившего в официантку, возбудили уголовное дело

В Новосибирске возбудили дело после покушения на убийство пяти жителей Советского района Новосибирска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске возбудили уголовное дело после покушения на убийство пяти жителей Советского района. Напомним, там мужчина ворвался с ружьем в кафе и устроил стрельбу.

— По данным следствия, ночью 27 марта 2023 года в одном из местных кафе между двумя нетрезвыми мужчинами произошла ссора. После конфликта подозреваемый ушел, и, взяв, ружье, вернулся в кафе. Увидев компанию молодых людей, подозреваемый не менее трех раз выстрелил в их сторону. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось — молодые люди начали сопротивляться и смогли задержать его. В ходе конфликта подозреваемый получил телесные повреждения и был госпитализирован. От действий злоумышленника пострадала 20-летняя официантка кафе. Сейчас она находится в районной больнице, — рассказали в областном Следственном комитете.

Против 43-летнего мужчины возбудили дело за покушение на убийство по статье 105 УК РФ.

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