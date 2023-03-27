«Ей грозит ампутация»: в Новосибирске 21-летней девушке прострелили ногу в парке отдыха «Звезда»

Мужчину и девушку отвезли в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске девушке прострелили ногу в парке отдыха «Звезда». ЧП произошло ночью 27 марта около кафе. Пострадавшую госпитализировали.

– Девушка в реанимации. Ей грозит ампутация ноги. Решение будет принято после консультации сосудистых хирургов, – рассказал КП-Новосибирск источник.

Инцидент КП-Новосибирск прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

– В больницу поступило два человека: 44-летний мужчина и 21-летняя девушка. Из-за чего и между кем произошел конфликт, пока неизвестно. Приехавшие полицейские изъяли предмет, схожий с оружием, и гильзы, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данным источника, у 44-летнего мужчины врачи диагностировали сотрясение:

– Предположительно, он выстрелил в девушку, - уточнил собеседник издания.

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