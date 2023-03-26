Жители микрорайона высказались против троллейбусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители «Европейского берега» высказались против троллейбусов. Напомним, что в 2024 году в Новосибирск их поставят 49 штук. В мэрии города отметили, что увеличение троллейной линии поможет добираться людям отдаленные уголки города. Например, в микрорайон «Стрижи», «Дивногорский», «Новомарусино», Южно-Чемской, «Европейский берег».

Однако жители «Европеского берега» не сильно согласны с дальнейшими планами. - Наши друзья и знакомые против троллейбусов, даже те у кого нет личного транспорт. Не все жильцы рады этому, по объективным причинам, - рассказал КП-Новосибирск один из жителей микрорайона.

По словам мужчины, жители микрорайона против троллейбусов, потому что улица Владимира Заровного очень узкая.

- Машин много, пробки уже сейчас и без троллейбусов, - уточнил новосибирец.

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