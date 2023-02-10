Троллейбусные маршруты свяжут центр Новосибирска с отдаленными микрорайонами города

Троллейбусные маршруты свяжут центр Новосибирска с отдаленными районами города. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске планируют продлить трамвайные линии до отдаленных микрорайонов города и связать их с центром. По сообщению мэрии, уже разрабатывается проектно-сметная документация.

— В 2023 году планируется модернизировать 10 трамваев. Предусмотрен ремонт трамвайных путей по улицам Сибиряков-Гвардейцев и Мира, строительство линии по Гусинобродскому шоссе, разработка проектно-сметной документации на продление трамвайных линий по улице Широкой в районе вокзала «Новосибирск-Западный», по улице Титова и улице Дукача до жилмассива «Радуга Сибири», — рассказали в муниципалитете.

В мэрии также отметили, что продление троллейной линии стало возможно после расширения вагонного парка. Так, 9 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом уже введены в эксплуатацию в этом году, в 2024 году поставят еще 49. Кроме того, город приобрёл по лизингу 120 троллейбусов с автономным ходом.

— Пополнение парка позволит продлить троллейбусные маршруты в отдаленные микрорайоны города, такие как «Стрижи», «Дивногорский», «Новомарусино», Южно-Чемской, «Европейский берег» и район улицы Выборной, — добавили в муниципалитете.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер