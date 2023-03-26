Рейс в Дубай отменен.
Фото: Мария КАЮРОВА
В Новосибирске отменили рейс в Дубай. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта «Толмачево».
Известно, что рейс должен был отправиться сегодня 26 марта в 19.45 по новосибирскому времени. Причины отмены пока неизвестны.
Напомним, что аэропорт «Толмачево» переходит на летний режим работы. Так же одна из авиакомпаний запускает самолеты до Северной Осетии.
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