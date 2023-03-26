Авиакомпания запустит новый рейс. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

S7 запускает рейсы из Новосибирска в Северную Осетию. Информация об этом появилась на сайте воздушной гавани. Первый рейс запланирован на 4 июня. Время в пути 4 часа 40 минут. Ценник на билеты в одну сторону начинается от 9 тысяч 300.

- Так же будут рейсы заграницу, а именно в Дубай, Анталью и Стамбул. Впервые после прекращения в феврале 2020 года, S7 Airlines с конца мая возобновляет регулярные полеты в Пекин и Урумчи, - сообщается на сайте аэропорта «Толмачево».

Изменения связаны с переходом работы аэропорта «Толмачево» на летний режим работы. Изменения начнутся с 26 апреля и продлятся до 28 октября.

- Авиакомпания «Аэрофлот» заканчивает полетную программу в Бангкок и Пхукет и с апреля приступает к выполнению прямых рейсов в Анталью с частотой 6 раз в неделю, - уточняется в сообщении.

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