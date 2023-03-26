В Новосибирске похоронили 15-летнего мальчика, который погиб, пытаясь сбежать из детдома

В Новосибирске простились с ребенком, который погиб, попытавшись сбежать из детдома. Фото: предоставлено героями публикации.

В Новосибирске похоронили 15-летнего мальчика, который погиб, попытавшись сбежать с другом через окно из детдома «Жемчужина» в Кировском районе. Об этом анонимно сообщил источник КП-Новосибирск, знакомый с ситуацией.

– В прошлое воскресенье его похоронили. Был таким хорошим ребенком, отличным парнем, – рассказал источник КП-Новосибирск.

15-летний подросток жил в детском доме, но не был сиротой. Его мать живет в ХМАО, а отец – в Новосибирске, но его лишили родительских прав.

Знакомые мальчика признаются, что даже не предполагали, что у подростка могли быть какие-либо мотивы сбежать из детдома, и что он вообще был способен на побег.

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