В Новосибирске похоронили 15-летнего мальчика, который погиб, пытаясь сбежать из детдома

В Новосибирске простились с ребенком, который погиб, попытавшись сбежать из детдома. Фото: предоставлено героями публикации.
В Новосибирске похоронили 15-летнего мальчика, который погиб, попытавшись сбежать с другом через окно из детдома «Жемчужина» в Кировском районе. Об этом анонимно сообщил источник КП-Новосибирск, знакомый с ситуацией.
– В прошлое воскресенье его похоронили. Был таким хорошим ребенком, отличным парнем, – рассказал источник КП-Новосибирск.
15-летний подросток жил в детском доме, но не был сиротой. Его мать живет в ХМАО, а отец – в Новосибирске, но его лишили родительских прав.
Знакомые мальчика признаются, что даже не предполагали, что у подростка могли быть какие-либо мотивы сбежать из детдома, и что он вообще был способен на побег.
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