Стало известно название новосибирского детдома, откуда хотел сбежать погибший 15-летний мальчик

Стало известно название детдома, из которого пытался сбежать погибший 15-летний мальчик. Фото: 2ГИС / предоставлено героями публикации.

Стало известно, из какого детдома хотели сбежать два подростка, выпрыгнув из окна. Напомним, один из них погиб, второй повредил ногу.

Это муниципальное казенное учреждение «Жемчужина» – школа-интернат, детский дом, или центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Учреждение расположено в Кировском районе, на Ватутина, 30/1.

Источник КП-Новосибирск, знакомый с ситуацией, отмечает, что в детдоме отличные условия: отдельные квартиры, большие комнаты, телевизоры. Причину поступка детей пока установить не удалось. К расследованию подключилась прокуратура.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что после гибели мальчика было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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