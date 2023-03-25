Премьер-министр РФ Мишустин назвал «колоссальными» средства, выделенные на новосибирский СКИФ

Сибирский кольцевой источник фотонов должен стать самым мощным в России. Фото: АО "ЦПТИ".

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал колоссальными средства, выделенные из федерального бюджета на создание СКИФа под Новосибирском. Трансляция отчета премьер-министра опубликована на сайте Госдумы.

При этом Михаил Мишустин отметил, что федеральное правительство ждет запуска самого мощного в России кольцевого источника фотонов в наукограде Кольцово.

Напомним, для строительства центра СКИФ до 2025 года из федерального бюджета поступит 45 миллиардов рублей, а на возведение кампуса мирового уровня в НГУ – 8 миллиардов рублей до 2027 года.

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