Новосибирская область получит около 100 миллиардов рублей из федерального бюджета на масштабные стройки

Новосибирская область получит поддержку из федерального бюджета на масштабные стройки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство РФ опубликовало распоряжение о направлении финансирования на строительство в регионах. Согласно данным, указанным в документе, Новосибирская область получит более 100 миллиардов рублей.

Запланировано строительство федерального детского реабилитационного центра на 300 коек. Год ввода – 2027, сумма выделенных средств из федерального бюджета – 15,8 миллиардов рублей.

На два года строительства экопромышленного парка выделено 10 миллиардов рублей, на реконструкцию аэропорта «Толмачево» до 2028 года – 13,2 миллиарда рублей.

На развитие и строительство комплекса медицинского центра имени Е. Н. Мешалкина до 2029 года область получит около 12,5 миллиардов рублей.

Больше всего средств вложено в строительство центра СКИФ до 2025 года – 45 миллиардов рублей, а возведение кампуса мирового уровня в НГУ обойдется федеральному бюджету в 8 миллиардов рублей до 2027 года.

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