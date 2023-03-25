Врач из новосибирской больницы рассказал, спасет ли маска от туберкулёза

Врач туберкулёзной больницы рассказал, защитит ли медицинская маска от туберкулёза. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирской области заболеваемость туберкулёзом выше, чем в среднем в России. Количество новых заболевших из-за обновления медучреждений и профилактики уменьшается из года в год, но в некоторых районах по-прежнему растет, особенно у младшего поколения – за 2022 год в регионе туберкулёзом заболели на 11 % больше детей, чем за 2021. На проблему обращал внимание президент России Владимир Путин, он поручил усилить работу по борьбе с этой болезнью.

Заместитель главного врача по амбулаторно-диагностической помощи Новосибирской областной клинической противотуберкулёзной больницы Валерий Изупов рассказал изданию Горсайт, можно ли защититься от туберкулёза, если носить одноразовые медицинские маски.

Врач объяснил, что чаще всего инфекцию можно подхватить воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем, когда в воздухе создается аэрозоль, инфицированный микобактериями. Также микобактерии оседают на частицах пыли на полу, стенах, предметах.

Валерий Изупов уточнил, что туберкулезом можно заразиться, если человек находится в помещении с высокой концентрацией микобактерий в воздухе, то есть если сидеть в маленькой комнате с зараженным человеком несколько часов подряд. При открытой форме инфекции пациент может откашлять несколько миллионов микобактерий.

– А если находиться в пространстве, где много воздуха и работает вентиляция, и где человек находится полчаса-час, то тут заразиться очень сложно. А уж если они оба будут в масках, то заболеть практически невозможно, – рассказывает врач.

Валерий Изупов рекомендует людям, страдающим открытой формой туберкулёза, обязательно носить медицинские маски.

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