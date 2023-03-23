В Новосибирской области заболеваемость туберкулезом среди детей за 2022 год выросла на 11%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области за 2022 год выросла заболеваемость туберкулезом среди детей на 11%. Об этом на пресс-конференции сообщила главврач областной клинической туберкулезной больницы Новосибирска Анна Пятибратова. По словам врача, отрицательная динамика связана с тем, что родители отказываются от диагностики, а также с посткоронавирусным дефицитом иммунитета.

Анна Пятибратова рассказала, что в 2022 году выявили 130 заболевших туберкулезом детей. В том время как в 2021 году маленьких пациентов было 117.

– Какими бы маленькими эти цифры не звучали, когда речь идет о детях, для нас эта цифра очень большая, – объяснила главврач.

Медик отметила, что в Новосибирской области эпидобстановка по туберкулезу неблагоприятная. Рост заболеваемости связан с тем, что у многих жителей есть постковидный иммунодефицит.

Известно, что 52 из заболевших детей – пациенты от 6 до 14 лет. Живут несовершеннолетние в Новосибирске.

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