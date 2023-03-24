Новосибирцы заметили странную мерцающую точку рядом с луной: рассказываем, что это

Новосибирцы заметили странную мерцающую точку рядом с луной. Фот: читатели КП-Новосибирск

Вечером в пятницу, 24 марта, новосибирцы заметили странную мерцающую точку рядом с луной. На обычную звезду объект не был похож.

— Вечером выглянула в окно, и увидела странную светящуюся точку рядом с луной. На обычную звезду похоже не было: слишком ярко, да и звезды так не мерцают. Сначала подумала, что самолет, но самолеты движутся, а эта точка как будто бы стояла на месте, — рассказала КП-Новосибирск читательница.

Мерцающей точкой оказалась Венера. Фото: читатели КП-Новосибирск

Как рассказали в Большом Новосибирском планетарии, сегодня на небе сибиряки могли наблюдать Венеру.

— Вечером сразу после захода Солнца в западной части неба можно наблюдать серпик молодой Луны и яркую Венеру, расположенную с ним совсем рядом, — сообщили в планетарии.

Напомним, что 28 марта в небе над Новосибирском можно будет наблюдать парад планет. Сибиряки смогут увидеть Меркурий, Марс, Венеру, Юпитер, Уран, а также недавно обнаруженный астероид и Луну. Частично его можно будет наблюдать даже невооруженным глазом.

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Лучше всего явление будет сразу после заката (подробнее).

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