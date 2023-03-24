Новосибирцы увидят парад из пяти планет и Луны 28 марта

Новосибирцы смогут увидеть парад планет 28 марта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В небе над Новосибирском на следующей неделе, 28 марта, взойдут Меркурий, Марс, Венера, Юпитер, Уран, а также недавно обнаруженный астероид и Луна. Частично парад планет новосибирцы смогут увидеть даже невооруженным взглядом.

– Пять планет и Луна выстроятся в одну линию на участке неба в 73 градуса, в направлении запада и юго-запада, – сообщают в Telegram-канале обсерватории Университета Решетнёва.

Лучше всего явление будет видно около 19:30, сразу после захода Солнца. Астероид пролетит на западе после заката. Затем немного севернее можно будет увидеть Луну и планеты. Уран расположится левее Венеры, но его получится увидеть только через бинокль или телескоп.

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