«Были порваны связки»: нападение двух агрессивных стаффов на еще одну собаку в Новосибирске попало на видео

У собаки были проблемы с лапой. Фото: предоставлено Ольгой

Стало известно еще об одной жертве стаффов, напавших на парня с девушкой с корги. Напомним, что 17 марта две собаки набросились на маленького пса и прокусили ему бок. Как оказалось, от зубов стаффов пострадал еще и соседский кокер-спаниель.

- Это было в середине декабря прошлого года. Муж гулял с собакой на поводке. Они успели выйти из подъезда и спуститься по лестнице, как на них налетели два стаффа. Наш питомец вырвался и начал убегать, только поэтому он сильно не пострадал, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия, хозяйка собаки.

В ветеринарной клинике у кокер-спаниеля диагностировали вывих сустав на ноге и разрыв связок.

Это нападение попало на камеры видеонаблюдения.

- Мы договаривались с хозяевами стаффов, что они возместят нам лечение, но в итоге они отдали только часть суммы, - говорит девушка.

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