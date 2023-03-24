«Жора выл от жуткой боли»: в Новосибирске два стаффа напали на парня с девушкой, гулявших с собакой корги

В Новосибирске два стаффа напали на парня с девушкой, гулявших с собакой корги.
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
В ЖК «Чернышевский» в Новосибирске на парня с девушкой, гулявший с собакой корги набросились два стаффа. Они чудом насмерть не загрузли маленькую собачку – она получила тяжелые травмы. Молодые люди тоже пострадали. Плюс получили сильный стресс. О случившемся они написали в соцсети.
– В пятницу 17 марта около 23:00 напротив дома №65 на улице Фабричной молодые люди гуляли со своей собакой породы корги по кличке Жора. Вдруг со спины на них налетел стаффордширский терьер, который был без намордника и хозяина. В считанные секунды стафф мертвой хваткой вцепился в Жору. После длительных попыток разжать челюсти, стаффа удалость оторвать от корги, – рассказали пострадавшие в группе «АСТ-54», – Жора выл от жуткой боли. Девушка пыталась закрыть его собой.
Затем внезапно появился второй стафф. Он вцепился в руку парня. Уже после этого объявился хозяин бойцовских псов. Попытался из оттащить и утихомирить.
Парень с девушкой получили психологическую травму. А у молодого человека пострадала рука. У корги повреждения очень серьезные – собаку прооперировали. Жору будут еще долго лечить.
По словам хозяев корги, нападают стаффы не впервые. Жители боятся выходить на улицу и выводить на прогулки детей.
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