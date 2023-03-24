В Новосибирске за отопительный сезон количество аварий на теплосетях выросло на 22 %

В Новосибирске трубы теплосетей за отопительный сезон ломались на 22 % чаще. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске старые теплотрассы стали ломаться на 22 % чаще, чем в прошлый отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

За осень и зиму 2022-2023 годов специалисты обнаружили 2 128 дефектов на теплосетях. В прошлом отопительном сезоне фиксировали 1 740 порывов.

При этом на новых трубопроводах нет повреждений, отметили в компании.

Напомним, ранее КП-Новосибирск показывала карту самых изношенных теплосетей на левом и правом берегах Новосибирска.

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