Опубликована карта самых изношенных теплосетей Новосибирска

Опубликована карта износа новосибирских теплосетей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске около 77 километров труб находятся в критическом состоянии. «Красные зоны» отмечены на карте состояния теплосетей, которую составили в «Сибирской генерирующей компании».

В 2023 году планируют отремонтировать 26 участков длиной в 18,2 километра.

Красным обозначена критическая степень износа. Фото: СГК.

– Восемь тепломагистралей будут реконструированы – фактически полностью переложены заново. Еще две теплосети планируется построить с нуля, – сообщили в пресс-службе СГК.

Ранее прокурор города рассказывал КП-Новосибирск, что 84 % внутригородских теплосетей находятся за сроками эксплуатации.

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