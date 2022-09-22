СГК отремонтировала 12 километров теплосетей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новосибирской прокуратуре назвали процент теплотрасс, непригодных для обслуживания. Об этом рассказал Роман Сивак, прокурор города.

- 84% внутригородских теплосетей находятся за сроками эксплуатации, - рассказал КП-Новосибирск представитель прокуратуры.

При этом известно, что в этом году в СГК отремонтировали 12 километров магистральных сетей. На 10 участках проводили капремонт, а еще на 10 техперевооружение. В следующем году в ремонт вложат еще больше средств. Так, в 2023 году представители СГК планируют отремонтировать 18 километров теплосетей в Новосибирске.

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