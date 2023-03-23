В городе Обь прокуратура проверила школу с дырявыми стенами и протекающими потолками

Директор школы должен оперативно устранить все замечания. Фото: прокуратура НСО

Школу № 60 в Оби, на состояние которой жалуются местные жители, посетил прокурор города. Он выявил там ряд нарушений, рассказали в региональной прокуратуре.

− Прокурор города Борис Мосин выехал в Толмачевскую среднюю школу № 60, где выявил ряд нарушений законодательства об образовании, санитарно-эпидемиологического законодательства, − сообщили в ведомстве.

Директору учебного заведения было внесено представление. Теперь он должен оперативно устранить все замечания. Прокуратура взяла на контроль исполнение требований.

Напомним, жительница города Обь пришла в ужас после того, как посетила родную среднюю школу. Сейчас там учится ее дочь, и недавно сибирячка была в учреждении дежурным родителем. Женщина обратила внимание на дырявые стены и протекающие потолки.

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