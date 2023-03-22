«В стенах дыры, с потолка течет»: сибирячка пожаловалась на состояние школы в городе Обь

Сибирячка пожаловалась на состояние родной школы. Фото: предоставлено героиней публикации

Жительница города Обь пожаловалась на состояние своей родной средней школы. Сейчас там учится ее дочь, и недавно сибирячка была в учреждении дежурным родителем. Состояние здания, похожего на заброшенное, поразило ее.

В стенах школы есть дыры, а растения давно не поливали. Фото: предоставлено героиней публикации

— Если честно, я не ожидала увидеть родную школу в таком заброшенном состоянии! Такое чувство, что ремонта там не было минимум лет 10. Я пробыла там чуть больше часа, но ощущение было непередаваемым. Глядя на все дыры и трещины на стенах, сломанные двери без ручек, мертвые повисшие растения на этажах, протекающий потолок и так далее, я попыталась представить, что чувствуют в такой школе наши дети. В голову приходили только обида, безразличие, злость, отвращение и желание сбежать отсюда. Почему они должны любить и беречь школу, если взрослым на нее плевать? — рассказала КП-Новосибирск женщина.

В школе у дверей нет ручек, а потолки протекают. Фото: предоставлено героиней публикации

Сибирячка также отметила, что еще в тот день хотела обсудить с руководством школы состояние здания, но не нашла, с кем можно обсудить этот вопрос.

Некоторые дыры в стенах выглядят очень внушительно. Фото: предоставлено героиней публикации

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