Новым мэром Бердска стал замминистра региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин

В Новосибирской области выбрали нового мэра Бердска. Фото: пресс-служба правительства НСО.

В Новосибирской области выбрали нового главу города Бердска. Как сообщают в пресс-службе правительства региона, мэром стал Роман Бурдин – заместитель министра региональной политики области Андрея Клюзова, начальник управления по работе с территориями.

Он обошёл оставшихся после тестирования на знание законов кандидатов: заместителя главы администрации Искитимского района по вопросам ЖКХ Алексея Колотия и заместителя гендиректора УК «Маяк» Николая Яковченко. Напомним, они набрали меньше баллов на предвыборном «ЕГЭ», чем Роман Бурдин.

Вскоре новый мэр приступит к своим обязанностям и покинет должность замминистра регполитики.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала, что половина кандидатов выбыли из предвыборной гонки из-за того, что провалили тест на знание законов.

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