Не сдали тест на знание законов: к выборам не допустили половину кандидатов в мэры Бердска

В Новосибирской области отсеялись трое из 6 кандидатов в мэры Бердска. Фото: Администрация города Бердска.

В Новосибирской области трое из шести кандидатов в мэры Бердска не справились с тестом на знание законодательства. Также комиссию не впечатлили их проекты по улучшению качества жизни бердчан. О результатах конкурса на пост главы города рассказали в пресс-центре администрации Бердска.

В предвыборной гонке остались трое кандидатов. Замминистра региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин сдал «ЕГЭ» на 65,3 балла, замглавы администрации Искитимского района Алексей Колотия – 49 баллов, замгендиректора ООО «Маяк» Николай Яковченко – 45,1 балла.

За победителей проголосуют депутаты городского совета на сессии 23 марта. Они выберут нового главу Бердска.

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