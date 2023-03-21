В Бердске под Новосибирском тестируют кандидатов на пост мэра

В Бердске стартовал первый этап отбора кандидатов на пост мэра. Фото: Аца КОШТЭ

Во вторник, 21 марта, в Бердске стартовал первый этап отбора кандидатов на пост мэра. Речь о письменном экзамене на знание законодательства России и региона. На тестирование явились все 6 человек, подавших заявление на участие. Об этом КП-Новосибирск сообщили в администрации города.

Тест оценят по балльной шкале. После него каждый претендент представит конкурсной комиссии личную программу развития Бердска.

В следующий этап пройдут не меньше двух кандидатов, а затем депутаты определят победителя голосованием на сессии горсовета.

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