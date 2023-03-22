В Новосибирске на неделю ограничили проезд по Бурденко

Ограничение продлится до 30 марта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске на неделю закроется проезд по улице Бурденко в районе жилых домов №17 и 19. Связано это с аварией на теплотрассе. Продлится ограничение с 22 по 30 марта.

— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — сообщили в мэрии.

Напомним, что также из-за аварии на теплотрассе сузили проезд по улице Семьи Шамшиных на 4,5 метра. Ограничение там продлится до конца марта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber