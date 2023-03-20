В Новосибирске до конца марта ограничили движение транспорта по улице Семьи Шамшиных

Улицу Семьи Шамшиных сузили на 4,5 метра. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 20 марта, в Центральном районе Новосибирска ввели ограничение движения транспорта по улице Семьи Шамшиных. Об этом сообщили в мэрии города.

Улицу сузили на 4,5 метра. Участок перегородили в районе здания школы по адресу улица Октябрьская, 89а.

Ограничения будут действовать по 31 марта.

− Ограничение связано с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассе, − объяснили в мэрии.

Водителей призвали быть внимательными и соблюдать ПДД.

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