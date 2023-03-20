В Новосибирске до конца марта ограничили движение транспорта по улице Семьи Шамшиных

Улицу Семьи Шамшиных сузили на 4,5 метра.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В понедельник, 20 марта, в Центральном районе Новосибирска ввели ограничение движения транспорта по улице Семьи Шамшиных. Об этом сообщили в мэрии города.
Улицу сузили на 4,5 метра. Участок перегородили в районе здания школы по адресу улица Октябрьская, 89а.
Ограничения будут действовать по 31 марта.
− Ограничение связано с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассе, − объяснили в мэрии.
Водителей призвали быть внимательными и соблюдать ПДД.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер