Строят много, покупают мало: новосибирцы потеряли интерес к квартирам в новостройках

В Новосибирске растет процент непроданного жилья. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске на 15 % за год подскочило количество нераспроданных квартир в новых домах. Об этом в среду, 22 марта, рассказал директор АН «Жилфонд» Александр Чернокульский в прямом эфире программы «Вести Новосибирск».

Процент непроданного жилья вырос за 2022 год с 50 % до 65 %. Судя по статистике, новосибирцы всё чаще предпочитают купить готовое жильё, чем довериться подрядчикам. Наиболее часто горожане выбирают квартиры в спальных районах со средней стоимостью около 4 миллионов рублей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, какие проблемы в строительной отрасли Новосибирской области видит губернатор Андрей Травников.

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