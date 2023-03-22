Губернатор Травников назвал основные проблемы строительства в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области заявил о дефиците кадров в сфере строительства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников определил самые важные проблемы строительной отрасли региона. Об этом глава сообщил в прямом эфире программы «Вести Новосибирск» в среду, 22 марта.

Причиной задержки строительства крупных объектов, по мнению Травникова, является сосредоточение большого объёма работ в Новосибирской области за последние годы. Кроме того, как отметил губернатор, остро стоит проблема дефицита квалифицированных специалистов в сфере строительства.

В некоторых организациях не хватает умелых проектировщиков. Такие ситуации приводят к тому, что неожиданно приходится менять проект уже наполовину построенных зданий.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, почему сдвинулись сроки сдачи станции метро «Спортивная».

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