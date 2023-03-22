Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 марта 2023 7:15

В Новосибирске экс-директора «Красного факела» Александра Кулябина оставили под домашним арестом еще на три месяца

Ему продлили меру пресечения до 23 июня
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Продлили домашний арест бывшему директору новосибирского театра Александру Кулябину. Фото: пресс-служба театра «Красный факел».

Продлили домашний арест бывшему директору новосибирского театра Александру Кулябину. Фото: пресс-служба театра «Красный факел».

В Новосибирске на три месяца продлили срок домашнего ареста в отношении экс-директора театра «Красный факел» Александра Кулябина, обвиняемого в растрате более 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Всего бывший директор пробудет под домашним арестом в течение пяти месяцев, до 23 июня 2023 года. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что, по данным следствия, Кулябин-старший незаконно выплачивал премии своему сыну – бывшему режиссеру новосибирского театра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber