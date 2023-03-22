В Новосибирске экс-директора «Красного факела» Александра Кулябина оставили под домашним арестом еще на три месяца

Продлили домашний арест бывшему директору новосибирского театра Александру Кулябину. Фото: пресс-служба театра «Красный факел».

В Новосибирске на три месяца продлили срок домашнего ареста в отношении экс-директора театра «Красный факел» Александра Кулябина, обвиняемого в растрате более 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Всего бывший директор пробудет под домашним арестом в течение пяти месяцев, до 23 июня 2023 года. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что, по данным следствия, Кулябин-старший незаконно выплачивал премии своему сыну – бывшему режиссеру новосибирского театра.

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