Следователи и прокуратура проводят проверку после падения сосульки с крыши на 14-летнюю девочку в Новосибирске

В Новосибирске наледь рухнула на 14-летнюю девочку. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске прокуроры и следователи разберутся, почему на ребенка рухнул лёд с крыши дома в Октябрьском районе. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа региона, районная прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере ЖКХ.

В следственном управлении СКР по Новосибирской области уточнили, что 20 марта наледь рухнула на 14-летнюю девочку. Ее увезли в больницу, ребенку оказывают интенсивную медицинскую помощь.

Следователи осмотрели место происшествия. Проводится доследственная проверка.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о падении сосульки на ребенка с крыши 4-этажного дома на улице Родниковой. Чиновники обвинили в инциденте управляющую компанию дома.

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