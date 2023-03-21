В Новосибирске сосулька упала на ребенка с крыши 4-этажного дома

В Новосибирске сосулька упала с крыши на ребенка.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске сосулька упала на ребенка с крыши жилого дома. Инцидент произошел 20 марта возле 4-этажного дома со скатной кровлей на улице Родниковой. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в мэрии Новосибирска во вторник, 21 марта.
По словам главы Октябрьского района Александра Колмакова, вина лежит на управляющей компании.
– Небольшая сосулька действительно отскочила. Вчера управляющая компания дополнительно огородила все территории, даже мелкие образования льда были ликвидированы, – уточнил начальник.
Информация об инциденте передана в полицию и в прокуратуру Октябрьского района.
Напомним, ранее на девочку упал снег с крыши магазина, который получил четыре предостережения по уборке наледи с кровли.
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