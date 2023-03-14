«Выносили четыре предостережения»: в Новосибирске снег с крыши магазина рухнул на 8-летнюю девочку

В Новосибирске на ребенка рухнул снег с крыши магазина, который получил 4 предостережения. Фото: Василий Вахрин

В Новосибирске на улице Олеко Дундича, 3 на 8-летнюю девочку упал снег с крыши. Инцидент произошел 13 марта. В ходе аппаратного совещания в мэрии города во вторник, 14 марта, глава Калининского района Герман Шатула пояснил, что снег обрушился на ребенка с магазина – пристройки к девятиэтажному дому.

– Девочка самостоятельно пришла домой, маме пожаловалась, что голова болит, она ее повезла в больницу. Врачи посмотрели, диагноз не подтвердился, – сообщил Герман Шатула.

При этом магазин «Монетка» за сезон получил уже четыре предостережения по поводу уборки снега и наледи с крыш. Прокуратура проводит проверку.

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