Мигранту, зарезавшему 17-летнюю девушку в Нижней Ельцовке, продлили арест

Хушнуда Хамроева, обвиняемого в убийстве 17-летней девушку, оставили под стражей. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске 27-летнего Хушнуда Хамроева, обвиняемого в убийстве 17-летней девушку, оставили под стражей. Об этом 21 марта сообщил Советский районный суд.

— Срок содержания под стражей обвиняемому продлен до 13 сентября 2023 года, — сообщили в суде.

Судебное заседание по этому делу назначено на 20 марта. Оно будет закрытым.

Напомним, 17-летняя школьница больше года встречалась с 27-летним Хушнудом. Когда решила выйти из отношений, в которых мигрант избивал ее, унижал и изменял ей, тот стал угрожать. Мама девочки трижды обращалась в полицию, пытаясь спасти дочь. Однако в возбуждении дел ей отказали. В итоге вечером 26 июля изверг выследил школьницу, чтобы выяснить с ней отношения. Во время ссоры мигрант достал нож. Испугавшись, школьница побежала по улице. Парень догнал девочку, повалил на асфальт и 15 раз ударил ножом. Школьница скончалась на месте, а преступник сбежал. Нашли его на следующий день у Хилокского рынка. Там он спрашивал у своих соотечественников, как уехать из России в Таджикистан.

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