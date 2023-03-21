Машина приехала через 18 минут: в Минздраве НСО опровергли длительное ожидание скорой после ДТП, в котором погиб 3-летний мальчик

В Минздраве опровергли длительное ожидание скорой после ДТП, в котором погиб 3-летний мальчик под Новосибирском. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Минздраве прокомментировали длительное ожидание скорой помощи после аварии на Ордынской трассе. В страшном ДТП погибли 3 человека – 3-летний ребенок, его 33-летний отец – они скончались на месте аварии. Мама, 30-летняя женщина, умерла спустя пару дней в реанимации. Выжил только 5-летний ребенок. Родственники рассказывали, что какое-то время после аварии 3-летний малыш был жив. Но, по их словам, скорая ехала слишком долго.

– Срок ожидания скорой помощи с экстренным поводом, когда существует угроза жизни, – 20 минут. Все этапы вызова - с момента вызова до момента прибытия, бригады фиксируются. В данном случае, несмотря на то, что от Ордынки до места ДТП - 12 км, бригада прибыла через 18 минут после звонка, – объяснили КП-Новосибирск в Минздраве Новосибирской области.

По данным ведомства, на вызов реагировали 2 скорых помощи. Также на месте работала санитарная машина.

По данным ГИБДД и прокуратуры, ДТП спровоцировал водитель «Хонды», в которой ехала семья. Однако родственники и свидетели аварии уверены – виновен водитель «Лэнд Крузера», который пошел на обгон и не справился с обгоном. Он, по их словам, задел иномарку, в которой ехала семья. Близкие намерены добиться справедливости.

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