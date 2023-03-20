В Новосибирской области заметили первых грачей

Галдящие птицы доставляют местным жителям много неудобств. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Новосибирскую область прилетели грачи. Галдящие птицы доставляют местным жителям много неудобств, однако от них есть существенная польза. Какая – рассказал в беседе с КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский.

Эксперт отметил, что обычно грачи прилетают ко дню весеннего равноденствия. Астрономическая весна наступит уже во вторник, 21 марта.

− Сибиряки недолюбливают грачей. Эти птицы орут, галдят у гнезд с раннего утра до темноты. А еще портят посадки на участках и воруют корм у привязанных собак и других домашних животных, − отметил в разговоре с КП-Новосибирск Алексей Яновский.

При этом грачи выполняют важную функцию – они защищают посадки от насекомых-вредителей. Например, пернатые с удовольствием поедают саранчу и колорадского жука.

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