Солнце войдет в знак Овна: когда начнется весеннее равноденствие в 2023 году

Новосибирские астрономы рассказали, когда начнется весеннее равноденствие в 2023 году.
Фото: Иван МАКЕЕВ
21 марта 2023 года наступит астрономическая весна. Весеннее равноденствие начнется в 04.24 по новосибирскому времени.
— В этот момент Земля находится в таком положении по отношению к светилу, что солнечные лучи падают отвесно на экватор. На небесной же сфере центр солнечного диска пересечет небесный экватор и перейдет из южного небесного полушария в северное. Благодаря эффектам рефракции истинное равенство дня и ночи наступит несколькими днями ранее. После чего высота Солнца на небесной сфере и, соответственно, световой день будут увеличиваться, — сообщает специалист учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.
С этого времени для наших предков начинался новый цикл. Они считали его мистическим и волшебным, ведь день становится сильнее тьмы. На Руси было принято печь печенье в виде жаворонков: считалось, что это приближает весну и тепло.
— С этого момента Солнце войдет в зодиакальный знак Овна. Начинается весна, всё расцветает, бурно начинает развиваться. Это энергия знака Овна, она активная, агрессивная, мощная, напористая. В это время хорошо начинать что-то новое, занимать лидерскую позицию, завоёвывать сложные высоты, проявлять индивидуальность, — рассказала КП-Новосибирск астролог Елена Альмах.
Каким знакам и в чем можно проявлять активность:
Овен – в личном примере
Телец – в раскрытии тайн
Близнецы – в поиске друзей
Рак – в карьере
Лев – в поисках смыслов
Дева – в помощи пострадавшим
Весы – в мирных переговорах
Скорпион – в восстановлении здоровья
Стрелец – в любви
Козерог – в общении с родителями
Водолей – в поиске информации
Рыбы – в зарабатывании денег
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