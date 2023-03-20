В Новосибирской области репчатый лук подорожал на 35,2 % за месяц

В Новосибирской области подорожал лук. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирской области резко подорожал репчатый лук. За февраль 2023 года цена выросла на 35,2 %, сообщает пресс-служба Новосибирскстата.

Средняя цена за килограмм лука в феврале составляла почти 65 рублей. Кроме того, подорожали зелень, капуста, картофель и свёкла.

Вместе с тем аналитики отмечают падение цен на чеснок, грибы и огурцы. Из непродовольственных товаров снизились цены на дизельное и газовое топливо.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как правильно вырастить лук из семян.

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