В Новосибирске жители пятиэтажки на Линейной, 39 начали получать компенсации. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Собственники квартир на Линейной, 39 в Новосибирске стали получать компенсации. Речь о тех, кто согласился получить деньги за пострадавшую недвижимость. Дом после взрыва восстановлению не подлежит. Его снесут.

На оперативном совещании в правительстве, которое прошло 20 марта, мэр Анатолий Локоть сообщил, что компенсацию за утраченную недвижимость получили владельцы одной из квартир. Еще 10 человек деньги получат деньги 20 марта, а семеро – 21 числа. До конца недели средства выплатят еще 15-ти новосибирцам, жившим на Линейной, 39.

Всего на компенсацию за утраченное жилье согласились 32 собственника. Из них 17 оформили нужный пакет документов.

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