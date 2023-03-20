В Новосибирской области начала снижаться заболеваемость ОРВИ

В Новосибирской области снизилось число новых пациентов с ОРВИ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области стала снижаться заболеваемость ОРВИ. Об этом стало известно в понедельник, 20 марта, в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, за прошлую неделю ОРВИ заболел 18 461 человек. Из них на город Новосибирск приходятся 11,8 тысячи.

Глава Роспотребнадзора региона Александр Щербатов отметил, что заболеваемость в области за неделю уменьшилась на 19 %. Он добавил, что болеют преимущественно взрослые и дети от 7 до 14 лет.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в Новосибирской области за время пандемии коронавируса было зарегистрировано 404 тысячи заболевших.

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