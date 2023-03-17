В Новосибирской области за время пандемии было зарегистрировано 404 тысячи заболевших. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области за время пандемии с 2020 по 2022 годы было выявлено 404 997 случаев заболевания коронавирусом. От болезни и его осложнений погибло 5 745 человек. Об этом сообщили Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области.

Первый случай ковида в регионе зарегистрировали в середине марта 2020 года. 15 марта женщина прилетела из Парижа, ее госпитализировали из аэропорта Толмачёво.18 марта диагноз коронавирус подтвердился. В тот же день областные власти ввели режим повышенной готовности.

Первые случае летального исхода были зафиксированы в начале апреля. Постепенно число заболевших возрастало, как и число умерших из-за болезни и осложнений.

Наиболее тяжёлым в плане человеческих потерь стал 2021 год, когда в регионе свирепствовал штамм «дельта». Он вызывал очень тяжёлое течение заболевания.

На спад заболеваемость коронавируса пошла весной 2022 года. По сообщению Роспотребназдора, коронавирус сейчас уступает место другим возбудителям, становится менее патогенным. Учёные считают, что постепенно ковид станет одним из видом сезонных инфекций и не будет выходить за критические рамки.

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