Умер пенсионер, сбитый Porshe на остановке под Новосибирском. Фото: предоставлено очевидцами.

Умер пенсионер, которого сбил Porshe на остановке «Детская поликлиника» в Оби под Новосибирском. Напомним, водитель на скорости влетел в павильон и задавил стоявшего рядом мужчину. Пострадавшего экстренно госпитализировали.

– Папа перенес несколько операций… Но организм не справился. Он умер… Похоронили отца 2 февраля, – рассказала КП-Новосибирск дочь пенсионера.

По словам девушки, виновник, водитель Porshe, не понес наказания. Он также не возместил морального вреда.

– Внес незначительную сумму на похороны и все, – говорит дочь умершего мужчины.

По какой причине водитель Porshe на свободе, родственники не понимают. Местные жители предполагают, что у него есть связи в правоохранительных органах. Поэтому он и уходит от ответственности.

– Несколько раз видели его в городе Обь, он спокойно передвигается на этом же Porshe (уже отремонтированном), – пишут местные жители в соцсетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирском Porsche на скорости влетел в остановку «Детская поликлиника»

В аварии пострадал пенсионер (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber