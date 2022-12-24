Под Новосибирском Porsche на скорости влетел в остановку «Детская поликлиника»

Под Новосибирске Porsche на скорости влетел в остановку «Детская поликлиника». Фото: предоставлено Эдвардом Алмазовым.

В субботу очередное ДТП произошло в Новосибирской области. В этот раз в Оби. Там в остановку общественного транспорта «Детская поликлиника» на скорости влетел Porsche. О случившемся КП-Новосибирск рассказали очевидцы.

– Где-то в 17:00-17:30 машину марки Porsche унесло в занос в остановку «Детская Поликлиника». Там же стоял дедушка, ожидающий автобус. Когда машину занесло, задело и дедушку. Сейчас дедушку увезли на скорой в больницу, у него перелом ноги. Больше подробностей про пострадавшего нет, – рассказали КП-Новосибирск свидетели аварии.

Одна из жительниц Оби добавила, что должна была стоять на остановке в момент аварии. Однако чудом спаслась.

– Пошла на остановку ждать автобус, чтобы поехать к своей бабушке. Через минут 5-8 вспомнила, что забыла свои наушники и пошла домой чтобы взять их. Вернувшись, обнаружила, что остановки уже нет, – поделилась сибирячка.

В ГИБДД инцидент еще не прокомментировали.

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