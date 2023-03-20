«Пошел на обгон в опасных условиях»: свидетели раскрыли подробности ДТП на Ордынской трассе, в котором погибла семья с 3-летним мальчиком

Свидетели раскрыли подробности ДТП на Ордынской трассе, в котором погибла семья с 3-летним мальчиком. Фото: ГУ МВД НСО.

Очевидцы рассказали подробности ДТП на Ордынской трассе, в котором погибла семья с 3-летним ребенком. Произошла авария 9 марта на трассе «Новосибирск-Кочки-Павлодар». В роковой день семья с двумя детьми, мальчиками 3-х и 5-ти лет, ехали в гости в Камень-на-Оби.

– Такой непогоды, как в тот день, я не припомню. Метель, дождь, местами слякоть, местами гололед. Обгонять было невозможно, так как за обгоняемой машиной был сильный буран, все сливалось, видимость была нулевая, плюс сильный гололед! Но водитель «Лэнд Крузера» пошел на обгон в таких опасных условиях. Да еще и на повороте, где впереди вообще ничего не видно, – рассказали КП-Новосибирск очевидцы ДТП.

По их словам, когда водитель внедорожника заметил «Хонду», стал уходить на встречную обочину. Затем врезался, утверждают очевидцы, в бок «Хонды», в которой ехала семья.

– «Хонду» от мощного удара закрутило под встречный автобус, а после выбросило в кювет! – добавили очевидцы.

По официальной версии, виноват водитель «Хонды». По данным прокуратуры и ГИБДД, он ехал на высокой скорости. Но родственники уверены, вины водителя нет. Они намерены добиться справедливости.

Напомним, на месте ДТП погиб 33-летний водитель и его 3-летний сын. Мальчик был какое-то время жив после аварии. Но скорая ехала слишком долго, по словам родственников. Малыш ее не дождался, умер. Маму, 30-летнюю женщину, и старшего, 5-летнего мальчика, госпитализировали. Женщина умерла в реанимации. Выжил только старший сын. Его прооперировали. Ребенку предстоит длительная реабилитация.

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