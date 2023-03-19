Новосибирского депутата, которого обвинили в избиении два дрифтера, исключили из Совета Отцов

Депутата из Колыванского района Новосибирской области Сергея Заболотского обвиняли в избиении два парня. Фото: Алексей Астафьев

Депутата Колыванского района Новосибирской области Сергея Заболотского исключили из регионального Совета отцов. Решение опубликовали в группе объединения Вконтакте.

— На основании решения правления, Заболотский Сергей Сергеевич был исключен из Совета Отцов НСО за свои дискредитирующие действия по отношению к нашей организации. Мы надеемся на поддержку наших участников и будем продолжать работать над обеспечением справедливости и честности в нашем сообществе, — сообщается в группе Вконтакте «Союз Отцов Новосибирской области».

Депутата из Колыванского района Новосибирской области Сергея Заболотского обвиняли в избиении два парня. По словам самих молодых людей, конфликт произошел после того, как они решили устроить дрифт вокруг клумбы.

Напомним, Сергея Заболотского обвиняли в избиении два парня. По словам самих молодых людей, конфликт произошел после того, как они решили устроить дрифт вокруг клумбы.

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