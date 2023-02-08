«Кулак полетел мне в лицо»: депутата обвинили в избиении двух парней

Депутата из Колыванского района Новосибирской области Сергея Заболотского обвиняли в избиении два парня. Фото: Алексей Астафьев

Депутата из Колыванского района Новосибирской области Сергея Заболотского обвиняли в избиении два парня. По словам самих молодых людей, конфликт произошел после того, как они решили устроить дрифт вокруг клумбы.

— Сделали несколько кругов, снимали все это, в какой-то момент из здания заправки вышла женщина и стала нас снимать, а потом вышел мужчина и направился прямо на нас. Мы тогда притормозили, я решил открыть ему дверь. Думал, мало ли, хотят что-то сказать нам. На самом деле, мы ведь ничего плохого не делали, и если бы нас спокойно попросили уехать — мы бы не стали спорить, — рассказал один из парней местному блогеру Алексею Астафьеву. — Но мужчина буквально сходу влетел коленом мне в дверь, и не успел я ничего понять, как кулак полетел уже мне в лицо. Сопровождалось все угрозами и кучей мата.

Сразу обращаться в полицию после случившегося молодые люди не стали. Говорят, хотели попробовать решить вопрос мирно.

— Просили только возместить ущерб за машину — 15 тысяч. Но мне заявили, что я якобы вымогатель, и он вообще сам будет писать на нас заявление за поврежденную ногу, — пояснил парень, сидевший за рулем. — И уже тогда мне ничего не оставалось, кроме как написать заявление самому. Было возбуждено дело.

КП-Новосибирск направила запрос в областное МВД, чтобы выяснить подробности произошедшего.

С самим Сергеем Заболотским связаться на момент публикации не удалось.

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